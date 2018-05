De reactor van de kerncentrale Doel 1 in Beveren is stilgelegd na een lek in het nucleair gedeelte, in het koelsysteem van de reactor. Dat moet in geval van nood voorkomen dat de reactor oververhit. Er is geen gevaar voor de bevolking, maar de herstelling is moeilijk, omdat de radioactieve straling in dat gedeelte van de centrale heel groot is. Het FANC, het agentschap dat de veiligheid van de kerncentrales controleert, voert een onderzoek. Zo'n incident is heel zeldzaam, zeggen ze daar.