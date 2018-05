Het parket van Oost-Vlaanderen voert een onderzoek naar de dood van een baby van 6 maanden. Het kindje is afgelopen vrijdag overleden in een kinderopvang in Aalst. Het jongetje van Congolese afkomst zou erg hoge koorts hebben gehad. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten. Over de doodsoorzaak en de omstandigheden waarin de baby stierf, is voorlopig nog niets bekend. Ondertussen schreeuwen de ouders van het kind hun woede uit op Facebook. Het parket geeft morgen meer commentaar. De kinderopvang is tijdelijk gesloten.