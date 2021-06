Ook op andere plaatsen in Oost-Vlaanderen was er ellende door de felle regen. Maar in de Zwalmstreek willen ze dat nu echt gaan aanpakken. Zo komen er meer dan 40 concrete maatregelen om de wateroverlast daar tegen te gaan. Dat staat in het zogenoemde riviercontract dat de provincie Oost-Vlaanderen vandaag heeft ondertekend, samen met de stad Zottegem en de gemeenten Zwalm en Horebeke. Ook begin februari veroorzaakte hevige regenval nog wateroverlast in het zuiden van onze provincie. Oorzaak was onder andere de Molenbeek die buiten haar oevers trad. In Zwalm wil de provincie nu enkele beken openleggen. In Zottegem moeten diepere wachtbekkens dan weer voor een duurzame oplossing zorgen.