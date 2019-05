En dan nog wat ander nieuws. Op de N70 in Beveren is er vandaag een grootschalige politie-controle gehouden. De politiezone Waasland-Noord controleerde onder andere op alcohol- en druggebruik en het dragen van de gordel. ook de boorddocumenten en de voertuigen zelf werden nagekeken. De douane en accijnzendiensten stonden de politie bij. Ook de Vlaamse Belastingsdienst was erbij aanwezig. Inspecteurs haalden chauffeurs uit het verkeer die hun verkeers-belasting niet betaald hebben. Wie niet meteen kon betalen, had pech, want die voertuigen werden weg-getakeld.