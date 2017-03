Het nieuwe recyclagepark in de Sint-Niklase deelgemeente Nieuwkerken heeft de fileproblemen aan het andere recyclagepark in het centrum van de stad nog niet kunnen oplossen. Ook nu nog altijd is het er in lange rijen aanschuiven. Dat komt omdat het voor een aantal betalende fracties in Sint-Niklaas goedkoper is dan in Nieuwkerken. Het verschil zit hem in het wegen. In Nieuwkerken wordt het afval gewogen, en in Sint-Niklaas niet.