Er is een einde gekomen aan de zoektocht naar de vermiste Wouter Christiaens uit Sint-Niklaas. Het stoffelijk overschot van de leerkracht van 36, die in Ekeren woonde en werkte, is vanmiddag teruggevonden, in Sint Niklaas, in een veld in de buurt van zijn ouderlijk huis. Daar was hij een week geleden ook voor het laatst gezien. Wout Christiaens is vader van twee kinderen. Hij was vorige zaterdag om 10 uur te voet vertrokken vanuit de Sint-Niklase Bekelstraat. Er kwamen tips binnen vanuit het hele land, maar de zoektocht eindigt nu aan de fietsweg Mechelen-Terneuzen, op amper 1 kilometer van de plaats waar hij verdween.