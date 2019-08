TV Oost Nieuws van maandag 26/08/2019

Magneetvissers hebben een opmerkelijke vondst gedaan in de Dender in Erembodegem, bij Aalst. De vissers haalden drie laders van vuurwapens met bijhorende kogels naar boven. Het wapentuig zat verpakt in plastic zakken van Delhaize. De link met de Bende van Nijvel is dan ook snel gelegd. De politie voert in ieder geval een onderzoek.