Het is een dramatische dag voor het personeel van Barry Callebaut in Wieze. Want in de grootste chocoladefabriek ter wereld zouden zo'n 300 jobs sneuvelen. Dat is tijdens een Bijzondere Ondernemingsraad bekendgemaakt. De reorganisatie is het gevolg van een grote besparingsoperatie van de Zwitserse chocoladeproducent. In totaal zouden er bij Barry Callebaut in België zowat 500 mensen ontslagen worden. Ook in Lokeren en in Halle verdwijnen er jobs.