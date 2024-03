Er is een verdachte aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Laken van afgelopen weekend. Dat laat het parket van Brussel weten. Bij die schietpartij kwam een man uit Denderleeuw om het leven. De verdachte is een man van 26. Hij is aangehouden voor doodslag en het dragen van een wapen zonder vergunning. Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat er nog anderen betrokken waren bij de feiten. Het onderzoek om de andere betrokkenen te identificeren, loopt volop. Het 28-jarige slachtoffer woonde al iets meer dan twee jaar in dit appartement in de Guido Gezellestraat in Denderleeuw. Volgens de buurt is de politie hier al enkele keren binnengevallen. Ook zondagochtend, na de trieste feiten in Laken, vond in zijn appartement een huiszoeking plaats. De man zou ook meerdere veroordelingen op zijn strafblad hebben staan, waaronder drugsfeiten. Eind deze maand moest hij trouwens zijn appartement verlaten omdat hij achterstond met het betalen van de huur. Zowel het parket, de politie als burgemeester Jo Fonck willen verder niet communiceren over de zaak.