Na de botsing tussen twee bussen en een vrachtwagen in de Beverentunnel zijn de passagiers van de bus overgebracht naar de sporthal van Kallo. Het gaat om Nederlandse kinderen en hun begeleiders van een rugbyclub uit de omgeving van De Haag. De kinderen zijn tussen de 9 en 14 jaar oud. Alles is rustig verlopen. In de sporthal probeert iedereen tot rust te komen. Er is wel beslist om nog eens vier kinderen preventief naar het ziekenhuis over te brengen. Dat brengt het totale aantal lichtgewonden op zes. Luister hier naar het interview met Thierry Inghels van de Hulpverleningszone Waasland.