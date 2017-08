Een dierenbeul heeft afgelopen nacht twee jonge paardenveulens zwaar verminkt in een wei in Sint-Pauwels. De dader, of daders, verwondden de dieren met een mes en een ijzeren staaf. Eén van de veulens was zo zwaar toegetakeld, dat een dierenarts het moest laten inslapen. De eigenaars zijn zwaar aangeslagen. Ze hebben geen idee van wie er achter deze verschrikkelijke daden zou kunnen zitten. De politie is een onderzoek gestart. Gevoelige kijkers moeten we waarschuwen voor de harde beelden.