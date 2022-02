Er was vandaag niet alleen storm en regen. Het heeft vanmiddag ook gebrand in Rupelmonde, deelgemeente van Kruibeke. Maar omdat het noodnummer 112 overbelast was door de storm, ging er kostbare tijd verloren. Toen de brandweer arriveerde had het vuur, dat beneden in de veranda ontstaan was, zich al verspreid naar de eerste verdieping. De woning in de Kalverstraat liep dan ook zware schade op en is onbewoonbaar. Gelukkig was het koppel dat er woont niet thuis op het moment van de brand. Burgemeester Dimitri Van Laere kwam onmiddellijk ter plaatse en voorzag noodvang voor de bewoners.