In de Heibloemstraat in Sint-Niklaas is vanmorgen rond vier uur een vrouw om het leven gekomen. De vrouw viel er van een balkon van een appartement op de zesde verdieping. Buren hoorden een zware knal en luid geschreeuw. Het slachtoffer, een vrouw van ergens rond de vijftig, was op bezoek in het appartement. Politie en parket onderzoeken nog wat er juist gebeurd is. Kwaad opzet wordt voorlopig niet uitgesloten.