In de Dender in Aalst is gisterenmiddag, ter hoogte van de sluis aan de Leo Gheeraerdtslaan, het levenloze lichaam van een man aangetroffen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het gaat om een man van 38 van Roemeense afkomst. Hij werd het laatst gezien langs de kant van het water om te vissen. Het is niet duidelijk hoe hij in het water beland is. Het parket Oost-Vlaanderen heeft een wetsarts aangesteld. Die heeft geen aanwijzingen gevonden van kwaad opzet of tussenkomst van derden. Alles wijst dus op een tragisch ongeval.