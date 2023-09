In Zwijndrecht laten de politieke partijen de resultaten van de volksraadpleging bezinken. 80 procent van de opgedaagde mensen sprak zich daar gisteren negatief uit over een fusie met Beveren en Kruibeke. Het is nu aan de politiek partijen in Zwijndrecht om te beslissen wat ze met dit resultaat gaan doen. Groen, de partij van de burgemeester, liet gisteren in ons nieuws al weten het resultaat te respecteren. Niet verwonderlijk, want Groen is al van bij het begin tegen. De partijen die zich in de gemeenteraad al positief uitspraken over een fusie, N-VA, cd&v en Vlaams Belang, laten nog niet in hun kaarten kijken. Ze willen allemaal meer tijd om hierover na te denken. Bij cd&v was er gisteravond nog een partijbestuur, maar na de vergadering waren ze er nog niet uit.