TV Oost Nieuws van maandag 16/10/2020

In deze coronacrisis is het ook voor vzw's en verenigingen moeilijk om overeind te blijven. Zij halen hun middelen vooral uit acties en fondsenwerving. Maar door corona mogen acties niet doorgaan, en hebben sponsors het sowieso al moeilijker. Het Streekfonds Oost-Vlaanderen wil daar toch een steentje verleggen. Het fonds werd vandaag boven de doopvont gehouden en is eigenlijk een uitbreiding van Streekmotor 23. Die organisatie hielp tot voor kort projecten van vzw's realiseren, maar dan enkel in Zuid-Oost-Vlaanderen. Bedrijven die geld willen schenken aan projecten kunnen dat via het Streekfonds doen. En die sponsors werden vandaag, bij de start van het fonds, in de bloemetjes gezet.