Wie interesse heeft in de geschiedenis van de abdij van Roosenberg in Waasmunster kan voortaan terecht bij het Rijksarchief in Gent. De nog overgebleven zusters van de abdij zijn niet meer bij machte om de zowat 2.000 archiefstukken zelf te bewaren. De vrouwelijke kloostergemeenschap herbergt een schat aan informatie sinds de 13de eeuw. Het archief is niet alleen belangrijk voor de gemeente Waasmunster, maar ook voor de geschiedenis van het Waasland