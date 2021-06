We hadden het TV Oost Nieuws graag begonnen met beelden van hoe de overwinning van onze Rode Duivels gisteravond gevierd werd in Buggenhout. Maar jammer genoeg moeten we openen met dramatisch nieuws uit Erpe-Mere. Daar is gisteravond een jongetje van acht verdronken in een vijver. Het jongetje was met zijn zus aan het water aan het spelen, terwijl de ouders in een café de wedstrijd tegen Rusland volgden. Tot het noodlot dus toesloeg.