TV Oost Nieuws van maandag 13/5/2019

Over afval gesproken. Het was al even zo bij de gemeenten die aangesloten zijn bij afval-intercommunales IDM en Verko. En vanaf juni is het ook zo voor de inwoners die vallen onder Ibogem, Miwa, Ilva en IVM. Alle plastic verpakkingen mogen dan in de blauwe PMD-zak. Door deze uitbreiding zullen de meer dan 1 miljoen inwoners van onze provincie niet alleen plastic flessen maar ook plastic folies, schaaltjes, vlootjes, zakjes en potjes bij het PMD mogen gooien. Jaarlijks zou dat voor 8 kilogram minder restafval per persoon moeten zorgen. Een goede zaak voor het milieu dus.