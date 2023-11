Een nieuwe zoekactie naar de vermoedelijke dader van het familiedrama in Denderhoutem heeft niets opgeleverd. Urenlang werd er gezocht naar het lichaam van de man in de Dender, in het centrum van Aalst, maar de zoekactie is stopgezet. Dat kon niet anders. Het weer zat tegen en de stroming op het water was te sterk. Het is niet duidelijk of er de komende dagen nog zal worden verdergezocht.