De burgemeester van Aalst heeft zijn korps altijd verdedigd in deze zaak. Er werden na het overlijden ook meteen de nodige vaststellingen gedaan door het parket en door het comité P. Dat is het orgaan dat de politie controleert. Maar zolang er geen duidelijkheid is, is dit zowel voor de familie als voor de politie van Aalst een zeer pijnlijke zaak. Gelukkig voor het korps kwam er gisteren mooi nieuws om zich aan op te trekken. Want twee inspecteurs van de Aalsterse poltiie hebben een meisje van 13 succesvol gereanimeerd. Het meisje werd op dit pleintje, het Guldenboomplein aan de Tragel in Aalst, aangetroffen door een politiepatrouille. De patrouille was in de buurt en kwam kijken nadat omstaanders de hulpdiensten hadden gebeld. Toen de agenten aankwamen lag het meisje roerloos op haar rug. Ze had geen pols meer. De agenten begonnen het meisje meteen te reanimeren en na een paar minuten kwam ze erdoor. Daarna werd ze overgedragen aan de zorgen van de mensen van de ziekenwagen en de artsen van de MUG. Het is dankzij het snelle optreden van de agenten dat het meisje dit heeft overleefd. Het meisje is trouwens aan de beterhand nu.