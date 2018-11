Naast die van Wereldoorlog I is er dit weekend nog een herdenking geweest. Zo werden alle slachtoffers van drama's in ons land herdacht tijdens een Witte Mars die door de centrumstraten in Aalst liep. Daar hebben verrassend veel mensen in meegestapt.Vrijdagavond verzamelden een paar duizend mensen op de Grote Markt voor een protestmars tegen een in hun ogen falend justitiebeleid. Onder hen verschillende nabestaanden en slachtoffers van de Bende van Nijvel, maar ook van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek, families van de slachtoffertjes van Marc Dutroux en nog vele anderen. Tijdens de zes kilometer lange tocht bleven er mensen aansluiten. Op de parking van de Delhaize, hield de massa een beklijvende minuut stilte. Officiële politiecijfers spreken over 1.400 deelnemers. De organisatie telde er veel meer.