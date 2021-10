Drie kleuters en een juf van een school uit Zele zijn deze middag overgebracht naar het ziekenhuis. Ze waren met de klas op uitstap in het Bospark in Lokeren en werden daar het slachtoffer van agressieve insecten. Rond één uur gaven enkele kinderen aan dat ze door iets gestoken waren. Ook een juffrouw kreeg een steek en werd onwel. De hulpdiensten werden daarop verwittigd. Twee ziekenwagens, een MUG-team en de brandweer kwamen ter plaatse. Drie kleuters en een juf moesten dus naar het ziekenhuis voor controle. De rest van de groep ging met de bus weer naar school. Er is nog controle gedaan in het park, maar welke bijtgrage beestjes het waren, kon niet achterhaald worden.