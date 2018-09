In Lede hebben vandalen voor de tweede keer in amper twee weken tijd het pas gerenoveerde Markizaat beklad met graffiti. Logisch, klinkt het op de oppositie-banken in de gemeenteraad, want vandalen kunnen aan dit historisch gebouw zo goed als onopgemerkt hun gang gaan. Het bestuur in Lede was in het verleden geen voorstander van bewakings-camera's, maar gaat nu toch onderzoeken of die een oplossing kunnen bieden.