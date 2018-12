In Kallo, vlakbij de ingang van de Liefkenshoektunnel, is netbeheerder Elia de grootste hoogspanningsmast van de Benelux aan het plaatsen. De pyloon is maar liefst 192 meter groot. En is gemaakt uit 584 ton staal. De pyloon moet zo hoog zijn omdat schepen onder de kabels moeten kunnen doorvaren. Want ook aan de overkant van de Schelde in Lillo komt er een identieke mast. Tussen de masten hangen dan hoogspanningslijnen van bijna 1 kilometer. Deze nieuwe elektriciteitslijn maakt deel uit van het Braboproject van Elia. Een uitbouw van het netwerk om tegemoet te komen aan de steeds stijgende vraag naar elektriciteit. Volgend jaar zullen de kabels tussen de pylonen gespannen worden en in 2020 wordt de lijn dan in gebruik genomen. Het hele project kost 25 miljoen euro.