Het wordt de komende dagen warm, heel warm. We krijgen te maken met de eerste hittegolf van het jaar, met temperaturen tot 35 graden. En die hitte en droogte heeft ook een invloed op het drinkwaterpeil. Deze middag zat de Adviesgroep Droogte samen om na te gaan of er extra maatregelen nodig zijn. Maar voorlopig is dat niet aan de orde. In Evergem liggen twee spaarbekkens van De Watergroep waar zo'n 11 miljard liter ongezuiverd water in kan. Dat wordt dan ter plaatse gezuiverd tot drinkwater voor het noorden van onze provincie. Er is zeker tot december voldoende voorraad aan drinkwater. Op dit moment zijn er nog geen al te grote problemen met de waterbevoorrading, maar ook De Watergroep geeft de raad om spaarzaam om te springen met het drinkwater.