In Berlare is het parket nog altijd aan het onderzoeken wat er gebeurd is met de vrouw die gisterenmiddag levenloos werd aangetroffen aan een veldweg. Rond 1 uur zondagmiddag verwittigde een wandelaar de hulpdiensten nadat hij het lichaam had gevonden. Het zou gaan om een vrouw van 47 uit Berlare zelf. Even verderop lag haar fiets op de grond. Het parket is een gerechtelijk onderzoek gestart naar het overlijden, maar op dit moment is het nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd en wat de resultaten zijn van de autopsie. De identiteit van de vrouw is om die reden ook nog niet vrijgegeven.