Ook de bibliotheek van Haaltert liep onder water, er stond wel 20 centimeter water. Gisteren, maar ook vandaag nog, was het er de hele dag alle hens aan dek om alles weer droog en proper te krijgen. Een kleine 200 boeken kunnen jammer genoeg de vuilbak in. Verder is er ook wel wat schade aan het meubilair. Morgen zal de bib normaal gezien gewoon weer open zijn. Dat is mogelijk door de vele mensen die er dus ook vandaag nog druk in de weer waren.