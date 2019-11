In Stekene heeft de brandweer zondagavond alles op alles moeten zetten om een man uit de kleiputten te redden. Het slachtoffer werd per toeval ontdekt door spelende kinderen van de jeugdbeweging KSA. X Die troffen de man in heel zorgwekkende toestand aan. Hij lag bovenop een betonnen bunker van zo'n 10 meter hoog. Omdat de bunker midden in de dichtbegroeide, glibberige en moeilijk bereikbare kleiputten staat, werd het RED-team van de brandweer ingeschakeld. Even later kwam zelfs de Seaking-helikopter uit Koksijde hulp bieden. Maar die bleek door de dichte bebossing geen hulp te kunnen bieden. De brandweer moest het slachtoffer dus met een brancard met touwen heel voorzichtig naar beneden evacueren. De man is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.