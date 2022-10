Een oude regeling zorgt in Herzele voor heel wat ophef. Zo zouden burgemeesters niet moeten betalen voor de concessie van hun graf als ze begraven worden. Dat is naar boven gekomen tijdens een debat over de grafconcessies in de gemeenteraad. Het nieuwe reglement rond die concessies is goedgekeurd. Inwoners moeten 350 euro betalen als ze begraven worden in Herzele. Maar het punt over de vrijstelling voor burgemeesters is verdaagd naar de volgende gemeenteraad. Een oude regel zegt namelijk dat burgemeesters van Herzele niet moeten betalen voor hun concessie. Ze worden, net als bijvoorbeeld oud-strijders, hiervan voor eeuwig vrijgesteld. Voor oppositiepartij LEEF! & Groen is dat onbegrijpelijk. Zij vinden dat het gemeentebestuur moet afstappen van die vrijstelling, die volgens hen afstamt uit de middeleeuwen. Een burgemeester moet op dat gebied niet bevoordeeld worden.