In Aalst, langsheen de Tragel, is vannacht een man de Dender in gesukkeld. De man die volgens een getuige duidelijk teveel gedronken had, zat even voordien nog op café. Gelukkig zag iemand hem het water in sukkelen en werden onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd. Die snelden met duikers en boten ter plaatse en konden de man gelukkig vrij snel vinden. De reanimatie werd opgestart, in kritieke toestand ging het daarna richting ziekenhuis.