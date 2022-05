Het is vandaag 1 mei, hoogdag voor de socialisten. Voor het eerst na twee coronajaren heeft voorzitter van Vooruit Conner Rousseau weer een optocht kunnen organiseren in zijn thuisstad Sint-Niklaas. En de voorzitter toont zich strijdvaardig. Zijn voornaamste boodschap was vooral een sneer naar extreemrechts. Want die zitten niet in met de werkende mens, aldus Rousseau.