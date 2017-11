In Ninove is gisteravond een huisdokter bestolen. Een man met bivakmuts stapte de huisartsenpraktijk van de dokter binnen. Hij zou de huisarts gedwongen hebben al haar geld af te geven. Daarbij zou geen geweld gebruikt zijn. De arts vermoedt dat de man al eens eerder in haar praktijk was. Zo bleek hij erg goed op de hoogte van de inrichting van de praktijk. De politie van Ninove wil geen commentaar kwijt, het onderzoek is in handen van het parket. Zes maanden geleden kreeg de dokter ook al eens een gangster over de vloer. Toen werd ze nog bedreigd met een wapen.