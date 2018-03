In het onderzoek naar de sabotage bij de kernreactor van Doel 4 is er nog altijd geen dader gevonden. Dat antwoordde minister van Justitie Koen Geens op een vraag van Groen-parlementslid Kristof Calvo. Op 5 augustus 2014 moest de kernreactor stilgelegd worden na een oververhitting van de stoomturbine. Die werd veroorzaakt doordat er bewust een kraan was opengedraaid. Hierdoor kon 65.000 liter smeerolie wegvloeien. De schade als gevolg hiervan wordt geraamd op 30 miljoen euro. Dat er bijna vier jaar na de feiten nog steeds niemand is beschuldigd roept bij Calvo grote vraagtekens op in verband met de nucleaire veiligheid in onze kerncentrales.