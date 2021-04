Vannacht is er een bestelwagen volledig uitgebrand in de Sint-Annadreef in Lokeren. De brand werd iets na elven gesignaleerd. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De oorzaak zou een technisch defect kunnen geweest zijn, maar de politie sluit niet uit dat er sprake is van kwaad opzet. Het voertuig is in beslag genomen voor verder onderzoek. Enkele weken geleden was er ook al een brand in een leegstaande woning in de buurt, maar de politie van Lokeren legt voorlopig geen link tussen de twee branden.