In de Begijnhofstraat in het centrum van Lokeren is vanmorgen brand ontstaan in een duplexappartement in een nieuw gebouw. De flat op de derde verdieping waar het vuur woedde, was zelfs nog niet bewoond. De brand was vermoedelijk het gevolg van een kortsluiting. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een 25-tal bewoners van het gebouw preventief geëvacueerd. Enkelen van hen werden tijdelijk opgevangen in het politiecommissariaat. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt tot het getroffen appartement.