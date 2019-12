Een leerling van een middelbare school in Temse heeft vanmiddag een klasgenoot neergestoken. De jongen raakte gewond en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De steekpartij gebeurde na een ruzie. De dader is een meisje dat nog maar pas op de school was ingeschreven. Ze is opgepakt en geschorst. Beide scholieren zijn nog minderjarig.Het parket onderzoekt de steekpartij.