TV Oost Nieuws van donderdag 30/07/2020

Het is vandaag de warmste 31 juli ooit. Het werd in onze regio 35 graden of zelfs warmer. Veel mensen gingen dus op zoek naar verkoelingen. Wij gingen de temperatuur meten op het strand van provinciaal domein De Gavers, dat vandaag volledig volzet was. Net als aan de kust, in Oostende, moest je daar een plaatsje reserveren.