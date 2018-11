Eindigen doen we met een mooie redding van de brandweerpost Melsele, in Vrasene. Die kreeg vanmorgen een oproep van een schaap in nood. Een voorbijganger had het dier opgemerkt op een landelijke weg naast 'de Watergang'. Daar waren een twintigtal schapen, die de berm naast de weg begrazen, uitgebroken. Eén dier belandde daarbij enkele meters lager in de watergang. Gelukkig is het water daar niet al te diep, maar toch raakte de ooi er niet uit op eigen kracht. De brandweermannen konden het dier bevrijden en weer op het droge trekken. Het diertje hield er enkel wat natte wol aan over. Daarna dreven de spuitgasten als volleerde kuddedrijvers de schapen opnieuw de weide in, en werd ook de omheining ervan hersteld.