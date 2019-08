In de Leuvestraat in Erembodegem is de voorbije nacht een zware brand uitgebroken. Dat gebeurde iets voor middernacht. Het vuur ontstond in de slaapkamer op de eerste verdieping. Toen de huurders van de woning de brand opmerkten liepen ze meteen naar buiten en klopten aan bij de buren. Zij en nog enkele anderen hadden intussen de brandweer verwittigd die snel ter plaatse kwam. De schade is groot omdat het bed in brand stond. Even was er rookdoorslag naar de aanpalende woning maar dat was beperkt. Er was heel wat nabluswerk omdat het vuur onder het dak zat. De oorzaak zou accidenteel zijn.