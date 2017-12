De Kerstvakantie is gestart met een recordopkomst in de bioscopen. Zo noteerde het Siniscoop-complex in Sint-Niklaas bijvoorbeeld al meer dan 5600 bezoekers op 1 dag. Dat is nooit eerder gebeurd. De Kerstvakantie is traditioneel voor heel veel mensen de ideale periode voor een bioscoopbezoek, maar zijn er nu ook een aantal heel populaire Vlaamse toppers te bekijken.