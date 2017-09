Het nieuwe hypecourt Volksplaats, het nieuwe kleurrijke basketbalterrein van het Ezelspleintje in Aalst, is vandaag officieel ingehuldigd. De afgelopen twee weken toverde Katrien Vanderlinden het publiek basketpleintje om tot een street-art kunstwerk, uniek in België. Na enkele toespraken van burgemeester en schepenen werd het pleintje dan ingespeeld door enkele spelers van Okapi Aalstar. Zij gooiden een balletje samen met jeugdspelers en kinderen uit de buurt. Met initiatieven zoals dit hypecourt wil de stad wijken, of zelfs hele stadsbuurten, nieuw leven inblazen.