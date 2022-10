Nog in Aalst is de oppositie niet te spreken over een stuk grond dat het stadsbestuur heeft aangekocht, met oude garageboxen erop. De stad heeft het perceel gekocht omdat het later nuttig kan zijn als er een nieuwe tribune zou komen in het Pierre Cornelisstadion. Maar dat vinden Vooruit en CD&V niet kunnen. Het plan is te vaag, en ze verwijten het stadsbestuur een gebrek aan visie.