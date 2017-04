Speciale politie-eenheden zijn vanmorgen in alle vroegte binnengevallen in twee huizen in Geraardsbergen en Ninove. De huiszoekingen kaderen in een onderzoek naar een bende die gewapende overvallen pleegt. Het gerecht houdt de lippen voorlopig nog stijf op elkaar, maar in Geraardsbergen zijn volgens ooggetuigen twee personen opgepakt. De buurtbewoners daar wisten even niet wat hen overkwam.