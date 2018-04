In Waasmunster is iets voor het middaguur alarm geslagen door een passante die op het fietspad naast de Durme reed. De vrouw had midden in het water iets zien liggen dat verdacht veel op een fiets leek. De politie legde onmiddellijk de link met een verdwijning van enkele maanden geleden. Een Lokeraar die er in december op uit was getrokken met een driewielige ligfiets is nog altijd spoorloos. De Lokale en Federale politie kwamen onmiddellijk ter plaatse en riepen de hulp in van duikers van de brandweer. Maar het metalen voorwerp bleek niet de gezochte fiets te zijn. De vermiste man blijf spoorloos.