De Oost-Vlaamse deputatie start de procedure voor het schorsen van de milieuvergunningen van Empro Europe in Dendermonde. Twee weken geleden had het stadsbestuur de provincie hierom gevraagd. Empro, dat sinds 2015 pluimen van kippen verwerkt, zorgt al jaren voor geurhinder in de buurt. Het bedrijf investeerde intussen al in een biofilter, maar de klachten over de hinder bleven aanhouden. Daarom zet de deputatie de schorsingsprocedure in gang. Het stadsbestuur moet nu binnen de 60 dagen advies verlenen, en ook Empro zelf wordt nog gehoord. De deputatie zal dan binnen de 120 dagen moeten beslissen of ze de milieuvergunningen al dan niet zal schorsen.