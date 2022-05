In Aalst zijn de werken aan de begraafplaats, in het centrum van stad, vandaag van start gegaan. In totaal zullen de stoffelijke overschotten van zo'n 700 graven verplaatst worden naar een gemeenschappelijk graf. De graafwerken voor dat gemeenschappelijk graf zijn nu begonnen. Het gaat over graven waarbij de concessieperiode al enige tijd vervallen is, en waarvan de nabestaanden hebben besloten om die niet te verlengen. De graftekens die nog in goede staat zijn, zullen worden aangeboden voor hergebruik. De werken zullen enkele maanden in beslag nemen.