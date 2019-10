De federale en lokale politie waren vannacht trouwens massaal op de been in onze provincie voor een grote controle-actie gericht tegen inbrekersbendes. Alles samen hebben de agenten 500 voertuigen en bijna 300 mensen gecontroleerd. De politie organiseert de zogenoemde Goliath-acties heel regelmatig. Bedoeling is om inbrekers en andere dieven op heterdaad te betrappen. Daarnaast moeten die acties de daders ook afschrikken. In totaal gingen 85 politiemensen de baan op, zowel van de federale als de lokale korpsen. Er werd ook een politiehelikopter ingezet, onder meer in Aalst en in Beveren. De agenten stelden 32 processen-verbaal op voor verkeersinbreuken. Zes rijbewijzen werden ingetrokken voor rijden onder invloed van alcohol of drugs, en twee voertuigen zijn in beslag genomen.