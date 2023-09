Voor de heisa over het incident tussen Conner Rousseau en de politie, spraken we ook met de Vooruit-voorzitter over zijn heftige periode. Drie klachten wegens ongepast gedrag tegen hem werden geseponeerd door het parket. Voor het eerst praat Rousseau over die aanklachten. "Ik heb niets misdaan, ik ben blij dat er eindelijk duidelijkheid is", zegt de Vooruit-voorzitter.