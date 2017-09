Op de Westerschelde is, net over de grens met Nederland, vanmorgen een schip vastgelopen. Dat gebeurde, net zoals een maand geleden al eens het geval was, in de befaamde Bocht van Bath. De havenautoriteiten van Antwerpen en de Waaslandhaven hebben daardoor een tijdlang een op- en afvaartverbod ingesteld, en daardoor konden tientallen schepen de haven niet binnen- of uitvaren.